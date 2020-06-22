Utair приостановит выплаты по кредитам из-за коронавируса
Авиакомпания Utair не будет осуществлять выплату как по семилетним кредитам, так и по 12-летним, указано в сообщении компании. Перевозчик заявляет, что готов был завершить реструктуризацию долгов, но изменил планы из-за влияния пандемии коронавируса. Utair намерена направить средства на поддержание операционной деятельности, в особенности в регионах, где Utair выступает единственным авиаперевозчиком.
Utair впервые допускает дефолт по 12-летним кредитам, отмечает «Интерфакс». На этот срок компании выдан кредит на 23,4 млрд руб. под 0,01%. Обычно компания выплачивает проценты по кредитам 20 июня и 20 декабря.
В марте руководитель Росавиации и первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько заявлял о рисках банкротства российских авиакомпаний. Он отдельно выделял Utair: по его словам, компания «находится в сложном финансовом положении», но при этом на безальтернативной основе выполняет большой объем региональных перевозок.