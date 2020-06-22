Utair приостановит выплаты по кредитам из-за коронавируса

Авиакомпания Utair не будет осуществлять выплату как по семилетним кредитам, так и по 12-летним, указано в сообщении компании. Перевозчик заявляет, что готов был завершить реструктуризацию долгов, но изменил планы из-за влияния пандемии коронавируса. Utair намерена направить средства на поддержание операционной деятельности, в особенности в регионах, где Utair выступает единственным авиаперевозчиком.