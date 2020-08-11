Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами. Первое место в нем второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с доходом в $87,5 млн. При этом от Netflix он получил $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление».
Второе место в списке занимает Райан Рейнольдс с заработком $71,5 млн. От Netflix за картину «Призрачная шестерка» он получил $20 млн. На третьем месте — Марк Уолберг с $58 млн доходов годового дохода. Он снялся в фильме Netflix «Правосудие Спенсера».
В первую пятерку также вошли Бен Аффлек — на четвертом месте с $55 млн и Вин Дизель — на пятом месте с $54 млн. На шестом месте — индийский актер Акшай Кумар с заработком $48,5 млн, на седьмой строчке — американский актер Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), на восьмом месте оказался Уилл Смитт ($44,5 млн), на девятом месте — американский комик Адам Сэндлер ($41 млн). Рейтинг замыкает гонконгский актер Джеки Чан с заработком $40 млн.
В общей сложности десять участников нового рейтинга Forbes заработали более $545 млн, при этом четверть этой суммы приходится на выплаты от Netflix, отмечает издание.
При составлении рейтинга учитывались доходы без учета налогов с 1 июня 2019 г. по 1 июня 2020 г., за основу взяты данные от Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB. Не были учтены выплаты агентам, менеджерам и юристам. Они, как правило, составляют 10%, 15% и 5% соответственно.