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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами. Первое место в нем второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон с доходом в $87,5 млн. При этом от Netflix он получил $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление».

Второе место в списке занимает Райан Рейнольдс с заработком $71,5 млн. От Netflix за картину «Призрачная шестерка» он получил $20 млн. На третьем месте — Марк Уолберг с $58 млн доходов годового дохода. Он снялся в фильме Netflix «Правосудие Спенсера».

В первую пятерку также вошли Бен Аффлек — на четвертом месте с $55 млн и Вин Дизель — на пятом месте с $54 млн. На шестом месте — индийский актер Акшай Кумар с заработком $48,5 млн, на седьмой строчке — американский актер Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн), на восьмом месте оказался Уилл Смитт ($44,5 млн), на девятом месте — американский комик Адам Сэндлер ($41 млн). Рейтинг замыкает гонконгский актер Джеки Чан с заработком $40 млн.

В общей сложности десять участников нового рейтинга Forbes заработали более $545 млн, при этом четверть этой суммы приходится на выплаты от Netflix, отмечает издание.

При составлении рейтинга учитывались доходы без учета налогов с 1 июня 2019 г. по 1 июня 2020 г., за основу взяты данные от Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB. Не были учтены выплаты агентам, менеджерам и юристам. Они, как правило, составляют 10%, 15% и 5% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных