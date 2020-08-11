Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

При составлении рейтинга учитывались доходы без учета налогов с 1 июня 2019 г. по 1 июня 2020 г., за основу взяты данные от Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB. Не были учтены выплаты агентам, менеджерам и юристам. Они, как правило, составляют 10%, 15% и 5% соответственно.