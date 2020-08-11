«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Первое место по объему пассажирских перевозок по итогам июля заняла авиакомпания «Сибирь», которая перевезла 1,34 млн пассажиров, ее пассажиропоток упал на 10,2%. Второе место по объему перевозок в июле заняла авикомпания «Победа», услугами которой воспользовались 1,04 млн пассажиров. При этом ее пассажиропоток увеличился на 1,6% по сравнению с июлем прошлого года.