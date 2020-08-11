Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Ведомости

«Аэрофлот» занял третье место среди российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок, следует из материалов Росавиации. Компания перевезла 1,03 млн пассажиров, ее пассажиропоток снизился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по объему пассажирских перевозок по итогам июля заняла авиакомпания «Сибирь», которая перевезла 1,34 млн пассажиров, ее пассажиропоток упал на 10,2%. Второе место по объему перевозок в июле заняла авикомпания «Победа», услугами которой воспользовались 1,04 млн пассажиров. При этом ее пассажиропоток увеличился на 1,6% по сравнению с июлем прошлого года.

Услугами авиакомпании «Россия» воспользовались 776 000 пассажиров (-49,2%), «Уральские авиалинии» обслужили 662 000 пассажиров (- 41,8%).

Всего за июль 2020 г. российские перевозчики обслужили 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Общий пассажирооборот снизился на 62,5%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных