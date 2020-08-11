«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок
Первое место по объему пассажирских перевозок по итогам июля заняла авиакомпания «Сибирь», которая перевезла 1,34 млн пассажиров, ее пассажиропоток упал на 10,2%. Второе место по объему перевозок в июле заняла авикомпания «Победа», услугами которой воспользовались 1,04 млн пассажиров. При этом ее пассажиропоток увеличился на 1,6% по сравнению с июлем прошлого года.
Услугами авиакомпании «Россия» воспользовались 776 000 пассажиров (-49,2%), «Уральские авиалинии» обслужили 662 000 пассажиров (- 41,8%).
Всего за июль 2020 г. российские перевозчики обслужили 6,72 млн пассажиров, что на 52,8% меньше по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Общий пассажирооборот снизился на 62,5%.