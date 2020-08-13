Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.
Премии за указанный период выросли в 1,8 раза – до 602, 9 млн руб., а иные виды вознаграждений увеличились почти шесть раз – до 88,4 млн руб., говорится в отчете. При этом отмечается, что заработная плата снизилась на 17% до 363,6 млн руб.
Согласно отчетности компании, «Газпром» в первом полугодии получил чистый убыток в размере почти 277 млрд руб. против чистой прибыли в 371,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 26% и составила 1,88 трлн руб.
В состав правления «Газпрома» входят 14 человек. В 2019 г. доходы членов правления упали вдвое – до 1,3 млрд руб.