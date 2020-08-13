Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Премии за указанный период выросли в 1,8 раза – до 602, 9 млн руб., а иные виды вознаграждений увеличились почти шесть раз – до 88,4 млн руб., говорится в отчете. При этом отмечается, что заработная плата снизилась на 17% до 363,6 млн руб.