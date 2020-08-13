Миллиардер Пумпянский стал главой совета директоров ФК «Урал»

Дмитрий Пумпянский занимает 54-е место в рейтинге богатейших людей России Forbes, его состояние оценивается в $1,8 млрд. Помимо контрольных пакетов акций ТМК и группы «Синара» у миллиардера есть активы в машиностроении, девелопменте, финансах и агробизнесе, отмечает издание.