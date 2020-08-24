Четверть работавших из дома россиян остается на «удаленке»

26% россиян, которые перешли на работу из дома во время самоизоляции, остаются на удаленке, 15% чередуют работу из дома и из офиса, говорится в результатах опроса портала «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие более 4200 человек, из которых более 1260 работали из дома в период самоизоляции.