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Четверть работавших из дома россиян остается на «удаленке»

Ведомости

26% россиян, которые перешли на работу из дома во время самоизоляции, остаются на удаленке, 15% чередуют работу из дома и из офиса, говорится в результатах опроса портала «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие более 4200 человек, из которых более 1260 работали из дома в период самоизоляции.

Аналитики отметили, что 59% респондентов, которые в период самоизоляции работали дистанционно, вернулись в офисы. Всего, по данным опроса, 30% россиян перешли на дистанционную работу в период самоизоляции.

По данным исследования, 47% опрошенных, которые работали из дома, хотели бы продолжить работать дистанционно. Больше всего россияне скучали по рабочей обстановке — 34% респондентов, по коллективу — 22%, по удобному рабочему месту — 18% и по корпоративной жизни — 9%. 43% респондентов не скучали ни по чему, работая из дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных