Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа на удаленке

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке за август. Самой высокооплачиваемой вакансией в этот период стала вакансия «главного по сториз» в компании-производителе смартфонов — такой специалист может получать от 250 000 руб. в месяц. Соискатель должен будет пользоваться смартфоном компании и должен уметь работать с визуальным контентом для соцсетей. Работа продлится с сентября по декабрь, говорится в исследовании портала Работа.ру.