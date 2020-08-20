Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа на удаленке
Аналитики сервиса «Работа.ру» составили список самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке за август. Самой высокооплачиваемой вакансией в этот период стала вакансия «главного по сториз» в компании-производителе смартфонов — такой специалист может получать от 250 000 руб. в месяц. Соискатель должен будет пользоваться смартфоном компании и должен уметь работать с визуальным контентом для соцсетей. Работа продлится с сентября по декабрь, говорится в исследовании портала Работа.ру.
Кандидату на должность инженера автоматизированного тестирования в августе предлагают зарплату от 175 000 руб. в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы от года и идеально знать английский язык. Специалист будет проверять программное обеспечение, писать автоматизированные тексты и обучать тестированию коллег. Работник сможет сам выбрать формат работы: в офисе или удаленно с выездами на объекты. Также работодатель готов оплачивать сотруднику курсы повышения квалификации и английского языка.
Зарплату от 150 000 руб. в месяц предлагают NET-разработчику, который будет разрабатывать программное обеспечение и развивать движки обмена сообщениями для чат-бота. Такую же зарплату (до налогового вычета) работодатель готов предложить менеджеру по подбору персонала на удаленке со свободным графиком работы. Соискатель должен обязательно иметь опыт найма персонала на работу вахтовым методом. Преимуществом будет наличие собственной базы потенциальных работников.
На оклад от 120 000 руб. в месяц может рассчитывать технический писатель, который должен будет писать краткую и понятную техническую документацию. Кандидат должен иметь опыт работы не менее одного года и хорошо владеть английским языком.