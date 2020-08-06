Роструд назвал вакансии с зарплатой выше 250 000 рублей
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля в России стали предложения для механиков, капитанов и работников горных предприятий, сообщил Роструд со ссылкой на данные общероссийской базы вакансий «Работа в России».
На зарплату до 250 000 – 300 000 руб. могут претендовать механики различных специализаций, такие специалисты требуются для работы вахтовым методом в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской и Новосибирской областях. Такие вакансии в основном предлагают предприятия угледобывающей, рыбопромышленной и судовой отраслей.
Вакансии капитана и помощника капитана с зарплатой 200 000 – 250 000 руб. предлагаются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Горнодобывающей промышленности требуются инженеры, машинисты и мастера бурового оборудования, которые могут рассчитывать на зарплату более 200 000 руб.
В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге высоким спросом пользуются специалисты IT-отрасли. Они могут претендовать на оклад до 170 000 – 200 000 руб. В городских и частных поликлиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской и других областей есть вакансии с зарплатой свыше 100 000 руб. Наиболее востребованными в этой сфере стали позиции стоматолога, онколога, терапевта, акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, отметили в Роструде.