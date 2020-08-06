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Роструд назвал вакансии с зарплатой выше 250 000 рублей

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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями июля в России стали предложения для механиков, капитанов и работников горных предприятий, сообщил Роструд со ссылкой на данные общероссийской базы вакансий «Работа в России».

На зарплату до 250 000 – 300 000 руб. могут претендовать механики различных специализаций, такие специалисты требуются для работы вахтовым методом в Приморье, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской и Новосибирской областях. Такие вакансии в основном предлагают предприятия угледобывающей, рыбопромышленной и судовой отраслей.

Вакансии капитана и помощника капитана с зарплатой 200 000 – 250 000 руб. предлагаются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Горнодобывающей промышленности требуются инженеры, машинисты и мастера бурового оборудования, которые могут рассчитывать на зарплату более 200 000 руб.

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В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге высоким спросом пользуются специалисты IT-отрасли. Они могут претендовать на оклад до 170 000 – 200 000 руб. В городских и частных поликлиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской и других областей есть вакансии с зарплатой свыше 100 000 руб. Наиболее востребованными в этой сфере стали позиции стоматолога, онколога, терапевта, акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, отметили в Роструде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных