Роструд назвал вакансии с зарплатой выше 250 000 рублей

В Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге высоким спросом пользуются специалисты IT-отрасли. Они могут претендовать на оклад до 170 000 – 200 000 руб. В городских и частных поликлиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской и других областей есть вакансии с зарплатой свыше 100 000 руб. Наиболее востребованными в этой сфере стали позиции стоматолога, онколога, терапевта, акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, отметили в Роструде.