В совете директоров «Криогенмаша» сменился председатель

«Совет директоров поставил перед руководством "Криогенмаша" и новым менеджментом группы ОМЗ как головной компании задачу разработать в ближайшее время стратегию развития предприятия. Ее основная цель – достижение лидирующих позиций "Криогенмашем" на российском рынке и их усиление на традиционных зарубежных рынках», ‒ передал через пресс-службу Хачатуров, отметив, что «Газпромбанк видит большой потенциал в развитии криогенных технологий в России» и продолжает рассматривать компанию как стратегический актив.