В совете директоров «Криогенмаша» сменился председатель
Председателем совета директоров крупнейшего в России производителя оборудования для получения СПГ «Криогенмаш» избран заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании, и подтвердил Хачатуров.
Новый совет директоров компании, входящей в группу «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ), был избран на годовом собрании акционеров 16 июля 2020 г. Ранее председателем совета директоров был заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Степанов.
«Совет директоров поставил перед руководством "Криогенмаша" и новым менеджментом группы ОМЗ как головной компании задачу разработать в ближайшее время стратегию развития предприятия. Ее основная цель – достижение лидирующих позиций "Криогенмашем" на российском рынке и их усиление на традиционных зарубежных рынках», ‒ передал через пресс-службу Хачатуров, отметив, что «Газпромбанк видит большой потенциал в развитии криогенных технологий в России» и продолжает рассматривать компанию как стратегический актив.
На сайте «Криогенмаша» указано, что компания является крупнейшей в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На оборудовании, изготовленном «Криогенмашем», выпускается около 80% годового объема производства технических газов в России.