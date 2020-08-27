«Лукойл» получил убыток во II квартале против прибыли годом ранее

Капитальные затраты «Лукойла» по итогам II квартала 2020 г. снизились на 10% по сравнению с I кварталом 2020 г. и составили 117,2 млрд руб., отмечается в сообщении. За 6 месяцев 2020 г. капитальные затраты составили 247,5 млрд руб., что на 20,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.