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«Лукойл» получил убыток во II квартале против прибыли годом ранее

Ведомости

«Лукойл» во II квартале 2020 г. получил чистый убыток, относящийся к акционерам, в размере 18,72 млрд руб. против прибыли в 181,24 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по МСФО.

По итогам первого полугодия 2020 г. чистый убыток составил 64,68 млрд руб. против прибыли в 330,48 млрд руб. по итогам первого полугодия 2019 г.

Выручка «Лукойла» во II квартале 2020 г. составила 986,4 млрд руб., что на 53,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. Выручка в январе ‒ июне составила 2,65 трлн руб., снизившись на 33,3% по сравнению с первым полугодием 2019 г.

Компания объясняет, что отрицательное влияние на динамику выручки оказали снижение цен на углеводороды, сокращение объемов добычи углеводородов, объемов трейдинга нефтью и нефтепродуктами, а также объемов реализации нефтепродуктов через АЗС. Влияние данных факторов было частично компенсировано девальвацией рубля к доллару США, уточняет нефтяная компания.

Капитальные затраты «Лукойла» по итогам II квартала 2020 г. снизились на 10% по сравнению с I кварталом 2020 г. и составили 117,2 млрд руб., отмечается в сообщении. За 6 месяцев 2020 г. капитальные затраты составили 247,5 млрд руб., что на 20,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Свободный денежный поток «Лукойла», который является основой для выплаты дивидендов, во II квартале составил 25,5 млрд руб., снизившись на 54,1% по сравнению с I кварталом 2020 г. За 6 месяцев 2020 г. свободный денежный поток составил 81,0 млрд руб., что на 73,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных