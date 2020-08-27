«Лукойл» получил убыток во II квартале против прибыли годом ранее
«Лукойл» во II квартале 2020 г. получил чистый убыток, относящийся к акционерам, в размере 18,72 млрд руб. против прибыли в 181,24 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по МСФО.
По итогам первого полугодия 2020 г. чистый убыток составил 64,68 млрд руб. против прибыли в 330,48 млрд руб. по итогам первого полугодия 2019 г.
Выручка «Лукойла» во II квартале 2020 г. составила 986,4 млрд руб., что на 53,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. Выручка в январе ‒ июне составила 2,65 трлн руб., снизившись на 33,3% по сравнению с первым полугодием 2019 г.
Компания объясняет, что отрицательное влияние на динамику выручки оказали снижение цен на углеводороды, сокращение объемов добычи углеводородов, объемов трейдинга нефтью и нефтепродуктами, а также объемов реализации нефтепродуктов через АЗС. Влияние данных факторов было частично компенсировано девальвацией рубля к доллару США, уточняет нефтяная компания.
Капитальные затраты «Лукойла» по итогам II квартала 2020 г. снизились на 10% по сравнению с I кварталом 2020 г. и составили 117,2 млрд руб., отмечается в сообщении. За 6 месяцев 2020 г. капитальные затраты составили 247,5 млрд руб., что на 20,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Свободный денежный поток «Лукойла», который является основой для выплаты дивидендов, во II квартале составил 25,5 млрд руб., снизившись на 54,1% по сравнению с I кварталом 2020 г. За 6 месяцев 2020 г. свободный денежный поток составил 81,0 млрд руб., что на 73,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.