Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку – 2»
Варшава готова предложить Берлину альтернативу газопроводу «Северный поток – 2» – строящийся газопровод Baltic Pipe, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.
«Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», – цитирует «РИА Новости» Мюллера. По его словам, Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной.
Он отметил, что «Северный поток – 2» вызывает беспокойство из-за противоречий идее европейской солидарности и энергетической безопасности.
В ноябре прошлого года польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г. Это связано, в частности, с тем, что Польша планирует заместить российский газ в первую очередь поставками из Норвегии по новому морскому газопроводу Baltic Pipe, пропускная способность которого составляет около 10 млрд куб. м газа. Его строительство планируется завершить как раз к окончанию контракта с «Газпромом». При этом у PGNiG есть доля в месторождениях на норвежском шельфе: польская компания более 10 лет приобретает подобные активы.