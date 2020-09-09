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Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку – 2»

Ведомости

Варшава готова предложить Берлину альтернативу газопроводу «Северный поток – 2» – строящийся газопровод Baltic Pipe, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

«Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», – цитирует «РИА Новости» Мюллера. По его словам, Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной.

Он отметил, что «Северный поток – 2» вызывает беспокойство из-за противоречий идее европейской солидарности и энергетической безопасности.

В ноябре прошлого года польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г. Это связано, в частности, с тем, что Польша планирует заместить российский газ в первую очередь поставками из Норвегии по новому морскому газопроводу Baltic Pipe, пропускная способность которого составляет около 10 млрд куб. м газа. Его строительство планируется завершить как раз к окончанию контракта с «Газпромом». При этом у PGNiG есть доля в месторождениях на норвежском шельфе: польская компания более 10 лет приобретает подобные активы.

Ранее по теме: Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных