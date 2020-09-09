Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку – 2»

В ноябре прошлого года польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г. Это связано, в частности, с тем, что Польша планирует заместить российский газ в первую очередь поставками из Норвегии по новому морскому газопроводу Baltic Pipe, пропускная способность которого составляет около 10 млрд куб. м газа. Его строительство планируется завершить как раз к окончанию контракта с «Газпромом». При этом у PGNiG есть доля в месторождениях на норвежском шельфе: польская компания более 10 лет приобретает подобные активы.