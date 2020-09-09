Правительство упростило доступ иностранных лекарств на рынок России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит ускорить взаимодействие иностранных фармацевтических компаний с российскими контролирующими органами, сообщила пресс-служба правительства.
В пресс-службе пояснили, что для регистрации лекарственных препаратов в России производитель должен получить заключение Госинститута лекарственных средств и надлежащих практик. Ранее иностранные компании могли подтвердить устранение обнаруженных недочетов только в ходе следующей проверки. Теперь иностранные производители смогут представлять план корректирующих действий до формирования инспекционного отчета.
«Утвержденные председателем правительства корректировки упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок. Решение также поможет привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утвержденными советом ЕЭК», – добавили в правительстве.
В марте 2020 г. Мишустин подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. Затем Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум, который применяется для лечения эпилепсии у тяжелобольных детей. Помощник министра Алексей Кузнецов пояснил, что препарат был зарегистрирован в России более 20 лет назад, однако срок его регистрации истек. Минздрав задействовал все ресурсы, чтобы ускорить регистрацию препарата в России, отметили в министерстве.