Правительство упростило доступ иностранных лекарств на рынок России

В марте 2020 г. Мишустин подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. Затем Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум, который применяется для лечения эпилепсии у тяжелобольных детей. Помощник министра Алексей Кузнецов пояснил, что препарат был зарегистрирован в России более 20 лет назад, однако срок его регистрации истек. Минздрав задействовал все ресурсы, чтобы ускорить регистрацию препарата в России, отметили в министерстве.