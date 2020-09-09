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Правительство упростило доступ иностранных лекарств на рынок России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит ускорить взаимодействие иностранных фармацевтических компаний с российскими контролирующими органами, сообщила пресс-служба правительства.

В пресс-службе пояснили, что для регистрации лекарственных препаратов в России производитель должен получить заключение Госинститута лекарственных средств и надлежащих практик. Ранее иностранные компании могли подтвердить устранение обнаруженных недочетов только в ходе следующей проверки. Теперь иностранные производители смогут представлять план корректирующих действий до формирования инспекционного отчета.

«Утвержденные председателем правительства корректировки упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок. Решение также поможет привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утвержденными советом ЕЭК», – добавили в правительстве.

В марте 2020 г. Мишустин подписал постановление об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. Затем Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум, который применяется для лечения эпилепсии у тяжелобольных детей. Помощник министра Алексей Кузнецов пояснил, что препарат был зарегистрирован в России более 20 лет назад, однако срок его регистрации истек. Минздрав задействовал все ресурсы, чтобы ускорить регистрацию препарата в России, отметили в министерстве.

Ранее по теме: Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных