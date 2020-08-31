Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум
Минздрав повторно зарегистрировал лекарственный препарат фризиум, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
Препарат был разрешен к применению в России более чем 20 лет, но срок его регистрационного удостоверения истек, объяснили в Минздраве. Министерство задействовало все ресурсы для сокращения этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз с целью скорейшей регистрации фризиума без нарушения закона. При этом требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались, отметили в министерстве.
В конце 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум.