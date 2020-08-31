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Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум

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Минздрав повторно зарегистрировал лекарственный препарат фризиум, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Препарат был разрешен к применению в России более чем 20 лет, но срок его регистрационного удостоверения истек, объяснили в Минздраве. Министерство задействовало все ресурсы для сокращения этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз с целью скорейшей регистрации фризиума без нарушения закона. При этом требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались, отметили в министерстве.

В конце 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум.

Ранее по теме: Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных