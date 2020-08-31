Минздрав повторно зарегистрировал препарат фризиум

Препарат был разрешен к применению в России более чем 20 лет, но срок его регистрационного удостоверения истек, объяснили в Минздраве. Министерство задействовало все ресурсы для сокращения этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз с целью скорейшей регистрации фризиума без нарушения закона. При этом требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственного препарата не снижались, отметили в министерстве.