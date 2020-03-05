Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

В конце декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Теперь для их ввоза необходимо заключение врачебной комиссии, которая должна подтвердить, что пациенту нельзя помочь другими препаратами. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей незарегистрированный в России препарат «Фризиум».