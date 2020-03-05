Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи незарегистрированных в России лекарств. Нуждающиеся в подобных препаратах смогут получить их уже в апреле, сказал он во время заседания кабмина, пишет «Интерфакс».
Кроме того, теперь врачи смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства. По словам Мишустина, необходимо наладить выпуск таких препаратов в России. Контролировать этот вопрос поручено министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
В конце декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Теперь для их ввоза необходимо заключение врачебной комиссии, которая должна подтвердить, что пациенту нельзя помочь другими препаратами. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей незарегистрированный в России препарат «Фризиум».