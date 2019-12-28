Путин разрешил ввоз отдельных партий незарегистрированных лекарств
Президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон был принят Госдумой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря. Он определяет порядок ввоза в Россию отдельных партий запрещенных препаратов для оказания медицинской помощи конкретному пациенту или группе пациентов. Для ввоза каждой такой партии необходимо заключение врачебной комиссии, которая должна подтвердить, что пациенту нельзя помочь другими, зарегистрированными препаратами.
Принятию этого закона предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей незарегистрированный в России препарат «Фризиум».