Путин разрешил ввоз отдельных партий незарегистрированных лекарств

Закон был принят Госдумой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря. Он определяет порядок ввоза в Россию отдельных партий запрещенных препаратов для оказания медицинской помощи конкретному пациенту или группе пациентов. Для ввоза каждой такой партии необходимо заключение врачебной комиссии, которая должна подтвердить, что пациенту нельзя помочь другими, зарегистрированными препаратами.