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МТС и «Билайн» сделали бесплатным трафик для Telegram

Ведомости

МТС сделала бесплатным трафик на музыкальный сервис Spotify и мессенджер Telegram для пользователей тарифов линейки Х, сообщается на сайте компании.

«При использовании этих сервисов на территории России в сети МТС трафик не тарифицируется и не расходует пакет, включенный в тариф», ‒ говорится в сообщении.

«Билайн» также решил сделать бесплатным трафик мессенджера Telegram для абонентов в рамках опции «Безлимитные мессенджеры», передает ТАСС.

Российские операторы мобильной связи начали добавлять Telegram в тарифные пакеты без оплаты за использование мессенджера сразу после официальной его разблокировки на территории России. Об этом ранее рассказали «Ведомостям» представители операторов. 

18 июня Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве заявили, что «положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму». 

Ранее по теме: Российские сотовые операторы запустят безлимитный трафик для Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных