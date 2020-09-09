МТС и «Билайн» сделали бесплатным трафик для Telegram
МТС сделала бесплатным трафик на музыкальный сервис Spotify и мессенджер Telegram для пользователей тарифов линейки Х, сообщается на сайте компании.
«При использовании этих сервисов на территории России в сети МТС трафик не тарифицируется и не расходует пакет, включенный в тариф», ‒ говорится в сообщении.
Российские операторы мобильной связи начали добавлять Telegram в тарифные пакеты без оплаты за использование мессенджера сразу после официальной его разблокировки на территории России. Об этом ранее рассказали «Ведомостям» представители операторов.
18 июня Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве заявили, что «положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму».