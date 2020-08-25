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Российские сотовые операторы запустят безлимитный трафик для Telegram

Ведомости

Российские операторы мобильной связи начали добавлять мессенджер Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный трафик на использование мессенджеров, рассказали «Ведомостям» представители операторов. 

В частности, МТС и «Билайн»  находятся в процессе обнуления трафика на тарифах и опциях, в которые входит безлимит на мессенджеры, сообщили их представители. В пресс-службе «Мегафона» рассказали, что Telegram входит в тестовом режиме в новую линейку тарифов, где предусмотрены безлимитные доступы к мессенджерам Whatsapp, Viber, TamTam, Snapchat и др. Tele2 стал первым среди российских операторов, кто запустил безлимит на использование мессенджера.

18 июня Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве заявили, что «положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму». 

Минкомсвязи объяснило разблокировку Telegram невозможностью его заблокировать

Доступ к Telegram был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позднее они получили значки верификации. 

В апреле 2020 г. депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи законопроект о разблокировке Telegram. Депутаты указывали на то, что оперативные штабы создали в Telegram свои каналы, а мессенджер у большинства пользователей работает без помех, сообщал «Коммерсантъ». После отзыва Минкомсвязи депутаты внесли законопроект в Госдуму, в проекте предлагается разблокировать все мессенджеры, использующиеся для информирования при ЧС или режиме повышенной готовности. Дуров поддерживал инициативу ‒ по его словам, разблокировка позволила бы россиянам более комфортно использовать сервис.

Роскомнадзор был и истцом по делу о блокировке Telegram, и исполнителем по решению суда, уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Из-за этого Роскомнадзор вправе самостоятельно решать, исполнять ли решение суда полностью или частично или же отказаться от исполнения.

После разблокировки мессенджера замминистра связи Алексей Волин сказал, что Telegram разблокировали в том числе из-за того, что сейчас его блокировка технически невозможна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных