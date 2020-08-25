Российские сотовые операторы запустят безлимитный трафик для Telegram
Российские операторы мобильной связи начали добавлять мессенджер Telegram в тарифы, где предусмотрен безлимитный трафик на использование мессенджеров, рассказали «Ведомостям» представители операторов.
В частности, МТС и «Билайн» находятся в процессе обнуления трафика на тарифах и опциях, в которые входит безлимит на мессенджеры, сообщили их представители. В пресс-службе «Мегафона» рассказали, что Telegram входит в тестовом режиме в новую линейку тарифов, где предусмотрены безлимитные доступы к мессенджерам Whatsapp, Viber, TamTam, Snapchat и др. Tele2 стал первым среди российских операторов, кто запустил безлимит на использование мессенджера.
18 июня Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве заявили, что «положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму».
Доступ к Telegram был заблокирован в апреле 2018 г., поводом послужил отказ Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Приложение при этом оставалось доступным в магазинах App Store и Google Play. В 2020 г. федеральный и московский оперативные штабы по распространению коронавируса открыли собственные каналы в Telegram, позднее они получили значки верификации.
В апреле 2020 г. депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи законопроект о разблокировке Telegram. Депутаты указывали на то, что оперативные штабы создали в Telegram свои каналы, а мессенджер у большинства пользователей работает без помех, сообщал «Коммерсантъ». После отзыва Минкомсвязи депутаты внесли законопроект в Госдуму, в проекте предлагается разблокировать все мессенджеры, использующиеся для информирования при ЧС или режиме повышенной готовности. Дуров поддерживал инициативу ‒ по его словам, разблокировка позволила бы россиянам более комфортно использовать сервис.
Роскомнадзор был и истцом по делу о блокировке Telegram, и исполнителем по решению суда, уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Из-за этого Роскомнадзор вправе самостоятельно решать, исполнять ли решение суда полностью или частично или же отказаться от исполнения.
После разблокировки мессенджера замминистра связи Алексей Волин сказал, что Telegram разблокировали в том числе из-за того, что сейчас его блокировка технически невозможна.