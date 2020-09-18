Мишустин утвердил критерии оформления дальневосточного гектара в собственность

Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. По ней любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом. Программа была разработана после того, как за 25 лет регион покинули почти 2 млн жителей.