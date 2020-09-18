Мишустин утвердил критерии оформления дальневосточного гектара в собственность
Премьер Михаил Мишустин утвердил критерии использования дальневосточного гектара для оформления в собственность или аренду. В перечень вошли четыре критерия, желающий оформить землю в собственность вправе выбрать любой из них, говорится в сообщении правительства.
Первым критерием является наличие на земельном участке объекта капитального строительства, в частности незавершенного, вторым – вложенные в эту землю средства, не менее 30 000 руб. Третий критерий заключается в том, что если человек продает какую-то продукцию, которую произвел или вырастил на этом участке, то доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 000 руб. Четвертый критерий – наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.
Подающий заявку для оформления земли в собственность или аренду должен подтвердить соответствие этой заявки одному из критериев с помощью предоставления соответствующих документов. Как уточняет правительство, при наличии на участке объекта капитального строительства необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости либо технический план, если строительство еще не завершено. При этом проверка сведений не должна превышать 10 рабочих дней.
Ранее Мишустин заявил о необходимости поддержать идею участника программы «Дальневосточный гектар» Михаила Утробина, который предложил выдавать дополнительные гектары эффективным фермерам.
Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. По ней любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом. Программа была разработана после того, как за 25 лет регион покинули почти 2 млн жителей.