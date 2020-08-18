Мишустин поддержал идею предоставить дополнительные гектары фермерам

Программа предусматривает, что с февраля 2017 г. любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На этой земле можно заниматься любой законной деятельностью – от строительства жилья до создания фермерского хозяйства. Программа была разработана в связи с тем, что за 25 лет регион покинули почти 2 млн его жителей.