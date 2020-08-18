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Мишустин поддержал идею предоставить дополнительные гектары фермерам

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости поддержать идею участника программы «Дальневосточный гектар» Михаила Утробина, который предложил выдавать дополнительные гектары эффективным фермерам, передает ТАСС.

«Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе "Дальневосточный гектар" открыты к выбору около 220 млн га – то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле, дай Бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней», – сказал Мишустин на встрече с участниками программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» в Благовещенске.

По словам Утробина, идею нужно масштабировать. «Для этого мне не хватает добротной земли. Мне очень понравился механизм, по которому я ее изначально взял. Это реально очень легко. Просто и доступно», – сказал он.

Утробин одним из первых взял землю в рамках программы «Дальневосточный гектар» – в 2017 г. – и стал заниматься производством сырого молока и продукции из него. В его хозяйстве 20 голов крупного рогатого скота.

Программа раздачи дальневосточной земли так и не стала массовой

За два года участки получили только 44 000 человек, в основном местные жители

Программа предусматривает, что с февраля 2017 г. любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На этой земле можно заниматься любой законной деятельностью – от строительства жилья до создания фермерского хозяйства. Программа была разработана в связи с тем, что за 25 лет регион покинули почти 2 млн его жителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных