Суд отклонил иск о взыскании с Елены Батуриной 13 млрд рублей

Представители Батуриной в суде рассказали, что Виктор Батурин не является акционером «Интеко» с марта 2006 г. и что оспариваемой его представителем сделки не существовало, поскольку у него не было прав на 24% акций компании. Они ссылались на решения различных судов, которые устанавливали отсутствие у Батурина прав на долю в «Интеко».