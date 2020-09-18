Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Суд отклонил иск о взыскании с Елены Батуриной 13 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Виктора Батурина ‒ Эренцена Манжеева о незаконности сделки по передаче 24% акций «Интеко» в пользу Елены Батуриной, передает «РИА Новости» из зала суда. 

Суд также отказался удовлетворить второе требование иска Манжеева о взыскании с Батуриной 13 млрд руб. (стоимость 24% акций «Интеко»). Во время заседания представители истца поясняли, что оспаривают сделку по якобы отчуждению Батуриной акций «Интеко», которые принадлежали ее брату Виктору Батурину. Сделка состоялась в период до 13 октября 2011 г. 

«В этот день состоялось внесение Батуриной 100% акций "Интеко" в уставный капитал ее кипрской компании Certerra в преддверии продажи "Интеко". По словам представителя финансового управляющего, только узнав о сделке с Certerra, Манжеев понял, что Батурина присвоила и распорядилась 24%-ным пакетом своего брата в составе всего 100% пакета», ‒ пишет агентство. 

Представители Батуриной в суде рассказали, что Виктор Батурин не является акционером «Интеко» с марта 2006 г. и что оспариваемой его представителем сделки не существовало, поскольку у него не было прав на 24% акций компании. Они ссылались на решения различных судов, которые устанавливали отсутствие у Батурина прав на долю в «Интеко».

Ранее по теме: Чем грозит Елене Батуриной противостояние с А1 Михаила Фридмана

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных