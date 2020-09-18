Суд отклонил иск о взыскании с Елены Батуриной 13 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Виктора Батурина ‒ Эренцена Манжеева о незаконности сделки по передаче 24% акций «Интеко» в пользу Елены Батуриной, передает «РИА Новости» из зала суда.
Суд также отказался удовлетворить второе требование иска Манжеева о взыскании с Батуриной 13 млрд руб. (стоимость 24% акций «Интеко»). Во время заседания представители истца поясняли, что оспаривают сделку по якобы отчуждению Батуриной акций «Интеко», которые принадлежали ее брату Виктору Батурину. Сделка состоялась в период до 13 октября 2011 г.
«В этот день состоялось внесение Батуриной 100% акций "Интеко" в уставный капитал ее кипрской компании Certerra в преддверии продажи "Интеко". По словам представителя финансового управляющего, только узнав о сделке с Certerra, Манжеев понял, что Батурина присвоила и распорядилась 24%-ным пакетом своего брата в составе всего 100% пакета», ‒ пишет агентство.
Представители Батуриной в суде рассказали, что Виктор Батурин не является акционером «Интеко» с марта 2006 г. и что оспариваемой его представителем сделки не существовало, поскольку у него не было прав на 24% акций компании. Они ссылались на решения различных судов, которые устанавливали отсутствие у Батурина прав на долю в «Интеко».