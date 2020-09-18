США заблокируют скачивание TikTok и WeChat с 20 сентября
Министерство торговли США планирует издать приказ, согласно которому пользователи в США не смогут скачивать китайские предложения TikTok и WeChat с 20 сентября, сообщил Reuters со ссылкой на три источника.
Источники пояснили, что президент США Дональд Трамп все еще может отменить запрет на скачивание до вступления в силу приказа, так как владелец TikTok ‒ компания ByteDance ‒ стремится заключить сделку с американскими компаниями по созданию новой компании TikTok Global для продолжения работы приложения на территории США.
Министерство торговли планирует запретить скачивание приложений в App Store, GooglePlay и других магазинах приложений, в которых их можно скачать с территории США.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил изданию, что запрет скачивания TikTok и WeChat связан с борьбой со сбором Китаем персональных данных американских пользователей. «Мы предприняли значительные действия по борьбе со злонамеренным сбором Китаем персональных данных американских граждан, продвигая при этом наши национальные ценности и демократические нормы», ‒ сказал Росс.
Министерство торговли США позднее подтвердило планы заблокировать скачивание WeChat и TikTok в США.
Ранее Трамп высказал недовольство условиями сделки между Oracle и ByteDance, в рамках которой американская компания получила бы миноритарную долю в TikTok, а мажоритарная осталась бы у ByteDance. Затем The Wall Street Journal сообщила, что сделку о покупке крупных долей компании ведут Oracle и Walmart.
3 августа Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающих гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.