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США заблокируют скачивание TikTok и WeChat с 20 сентября

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Министерство торговли США планирует издать приказ, согласно которому пользователи в США не смогут скачивать китайские предложения TikTok и WeChat с 20 сентября, сообщил Reuters со ссылкой на три источника.

Источники пояснили, что президент США Дональд Трамп все еще может отменить запрет на скачивание до вступления в силу приказа, так как владелец TikTok ‒ компания ByteDance ‒ стремится заключить сделку с американскими компаниями по созданию новой компании TikTok Global для продолжения работы приложения на территории США.

Министерство торговли планирует запретить скачивание приложений в App Store, GooglePlay и других магазинах приложений, в которых их можно скачать с территории США. 

Министр торговли США Уилбур Росс заявил изданию, что запрет скачивания TikTok и WeChat связан с борьбой со сбором Китаем персональных данных американских пользователей. «Мы предприняли значительные действия по борьбе со злонамеренным сбором Китаем персональных данных американских граждан, продвигая при этом наши национальные ценности и демократические нормы», ‒ сказал Росс.

Министерство торговли США позднее подтвердило планы заблокировать скачивание WeChat и TikTok в США.

Ранее Трамп высказал недовольство условиями сделки между Oracle и ByteDance, в рамках которой американская компания получила бы миноритарную долю в TikTok, а мажоритарная осталась бы у ByteDance. Затем The Wall Street Journal сообщила, что сделку о покупке крупных долей компании ведут Oracle и Walmart.

3 августа Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающих гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

Ранее по теме: Трамп высказал недовольство условиями сделки TikTok и Oracle

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных