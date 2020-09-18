США заблокируют скачивание TikTok и WeChat с 20 сентября

3 августа Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающих гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.