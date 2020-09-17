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Трамп высказал недовольство условиями сделки TikTok и Oracle

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Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что недоволен условиями сделки между ByteDance и Oracle, по которым контрольная доля в TikTok сохранится у ByteDance.

«Это мы еще выясним (условия сделки). Мы рассматриваем это с точки зрения ByteDance. Нам это не нравится. Я имею в виду, просто концептуально, я могу сказать вам, что мне это не нравится. Мне об этом еще не говорили. Об этом уже сообщалось, но мне об этом не говорили. Это может быть очень точный отчет для разнообразия. Так что если это так, то мне это не нравится: предполагая, что ByteDance – это Китай, то я думаю, что это, вероятно, так», – сказал Трамп.

Президент США отметил, что сделка должна касаться 100% акций TikTok. Он также заявил, что еще не видел контракта и не готов ничего подписывать, пока не увидит его. Трамп выразил удивление, что по закону компания не может направить правительству США большую часть денег за одобрение сделки, потому что раньше не было такого прецедента.

ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.

3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных