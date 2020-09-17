Трамп высказал недовольство условиями сделки TikTok и Oracle

«Это мы еще выясним (условия сделки). Мы рассматриваем это с точки зрения ByteDance. Нам это не нравится. Я имею в виду, просто концептуально, я могу сказать вам, что мне это не нравится. Мне об этом еще не говорили. Об этом уже сообщалось, но мне об этом не говорили. Это может быть очень точный отчет для разнообразия. Так что если это так, то мне это не нравится: предполагая, что ByteDance – это Китай, то я думаю, что это, вероятно, так», – сказал Трамп.