Трамп высказал недовольство условиями сделки TikTok и Oracle
Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что недоволен условиями сделки между ByteDance и Oracle, по которым контрольная доля в TikTok сохранится у ByteDance.
«Это мы еще выясним (условия сделки). Мы рассматриваем это с точки зрения ByteDance. Нам это не нравится. Я имею в виду, просто концептуально, я могу сказать вам, что мне это не нравится. Мне об этом еще не говорили. Об этом уже сообщалось, но мне об этом не говорили. Это может быть очень точный отчет для разнообразия. Так что если это так, то мне это не нравится: предполагая, что ByteDance – это Китай, то я думаю, что это, вероятно, так», – сказал Трамп.
Президент США отметил, что сделка должна касаться 100% акций TikTok. Он также заявил, что еще не видел контракта и не готов ничего подписывать, пока не увидит его. Трамп выразил удивление, что по закону компания не может направить правительству США большую часть денег за одобрение сделки, потому что раньше не было такого прецедента.
ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.
3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.