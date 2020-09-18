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ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям и поставщикам гречки после сообщений о росте цен на эту крупу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время ФАС России проводит анализ ситуации на рынке гречки в связи с публикациями в СМИ. Служба направила соответствующие запросы производителям и поставщикам гречки. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования», ‒ заявили в ФАС.

Ранее Генпрокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно» сообщил, что оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе выросли на 2475 руб. до 50 310 руб. за тонну.

Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Ранее по теме: Прокуратура начала проверку после сообщений о росте цен на гречку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных