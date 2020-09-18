ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен

Ранее Генпрокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно» сообщил, что оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе выросли на 2475 руб. до 50 310 руб. за тонну.