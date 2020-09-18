ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям и поставщикам гречки после сообщений о росте цен на эту крупу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В настоящее время ФАС России проводит анализ ситуации на рынке гречки в связи с публикациями в СМИ. Служба направила соответствующие запросы производителям и поставщикам гречки. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования», ‒ заявили в ФАС.
Ранее Генпрокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно» сообщил, что оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе выросли на 2475 руб. до 50 310 руб. за тонну.
Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.