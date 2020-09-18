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Прокуратура начала проверку после сообщений о росте цен на гречку

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Генеральная прокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. Так, согласно распространенным данным, на прошлой неделе стоимость гречки повысилась на 2500 руб. за 1 т. «Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», – объяснили в Генпрокуратуре.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно» сообщил, что оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе выросли на 2475 руб. до 50 310 руб. за т. По данным агентства, также выросли цены на пшено.

Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар.

Ранее по теме: Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных