Прокуратура начала проверку после сообщений о росте цен на гречку
Генеральная прокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено, сообщили в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. Так, согласно распространенным данным, на прошлой неделе стоимость гречки повысилась на 2500 руб. за 1 т. «Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций», – объяснили в Генпрокуратуре.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно» сообщил, что оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе выросли на 2475 руб. до 50 310 руб. за т. По данным агентства, также выросли цены на пшено.
Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар.