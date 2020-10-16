Руководители московских баров оценили требование регистрировать гостей по QR-кодам

«Любой человек, который проходит в любое время, должен проходить процедуру чек-ина, в любое время, даже в 9 утра», — сказал Камакин. Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» Александр Мартынов также сообщил, что просить гостей зарегистрироваться в системе будут в любое время, в заведениях разместят информационные плакаты с таким требованием. При этом арт-директор клуба «Пропаганда» Сергей Тимошов рассказал, что персонал клуба будет просить гостей «зачекиниться», если они решат остаться на ночь после ужина.