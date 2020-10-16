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Руководители московских баров оценили требование регистрировать гостей по QR-кодам

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Проверять QR-коды у посетителей будут в любое время, а не только в ночное, заявил РБК директор концертного агентства и клуба «16 тонн» Павел Камакин.

«Любой человек, который проходит в любое время, должен проходить процедуру чек-ина, в любое время, даже в 9 утра», — сказал Камакин. Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» Александр Мартынов также сообщил, что просить гостей зарегистрироваться в системе будут в любое время, в заведениях разместят информационные плакаты с таким требованием. При этом арт-директор клуба «Пропаганда» Сергей Тимошов рассказал, что персонал клуба будет просить гостей «зачекиниться», если они решат остаться на ночь после ужина.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. Позже он рассказал, что внедрить данную меру попросил сам бизнес, чтобы избежать закрытия из-за риска распространения коронавируса.

Камакин подтвердил РБК, что инициаторами внедрения системы выступили бары и клубы, и отметил, что эта мера «обкатана уже довольно давно» в Европе и Америке. Мартынов, в свою очередь, уточнил, что за соблюдением требования посетителями будет следить весь обслуживающий персонал – от охранников до барменов. Передача охранникам обязанностей по контролю за QR-кодами гостей сильно увеличит время прохода внутрь, подчеркнул он.

Опрошенные РБК представители московских баров и клубов в целом положительно оценили идею внедрения системы. «Относительно других альтернатив этот сценарий позволяет нам работать, платить зарплаты сотрудникам, а также улучшить степень выявляемости заболевания», – объяснил Мартынов.

Ранее по теме: Собянин рассказал о новых правилах посещения баров и ночных клубов Москвы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных