Руководители московских баров оценили требование регистрировать гостей по QR-кодам
«Любой человек, который проходит в любое время, должен проходить процедуру чек-ина, в любое время, даже в 9 утра», — сказал Камакин. Сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник» Александр Мартынов также сообщил, что просить гостей зарегистрироваться в системе будут в любое время, в заведениях разместят информационные плакаты с таким требованием. При этом арт-директор клуба «Пропаганда» Сергей Тимошов рассказал, что персонал клуба будет просить гостей «зачекиниться», если они решат остаться на ночь после ужина.
15 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.
Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. Позже он рассказал, что внедрить данную меру попросил сам бизнес, чтобы избежать закрытия из-за риска распространения коронавируса.
Камакин подтвердил РБК, что инициаторами внедрения системы выступили бары и клубы, и отметил, что эта мера «обкатана уже довольно давно» в Европе и Америке. Мартынов, в свою очередь, уточнил, что за соблюдением требования посетителями будет следить весь обслуживающий персонал – от охранников до барменов. Передача охранникам обязанностей по контролю за QR-кодами гостей сильно увеличит время прохода внутрь, подчеркнул он.
Опрошенные РБК представители московских баров и клубов в целом положительно оценили идею внедрения системы. «Относительно других альтернатив этот сценарий позволяет нам работать, платить зарплаты сотрудникам, а также улучшить степень выявляемости заболевания», – объяснил Мартынов.