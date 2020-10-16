Собянин назвал условие продолжения работы предприятий в Москве
Соблюдение самоизоляции пожилыми людьми и хронически больными, частичный перевод работников на дистанционку и соблюдение масочного режима в Москве позволят стабилизировать ситуацию с коронавирусом и не вводить ограничения для работы предприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
«Если все эти меры сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и т.д. будет очень трудно пережить. И мы не должны этого допустить», — сказал Собянин.
С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября московские компании должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября ученики 1-5 классов вернутся в школы, ученики 6-11 классов до 1 ноября будут учиться дистанционно.
Также с 19 октября работники и посетители баров и ночных клубов, которые работают с полуночи до шести утра, должны будут регистрировать номера своих телефонов при входе в заведения.