США отменили запрет на полеты над Симферополем

Возобновление полетов США в районе Крыма прокомментировал глава республики Сергей Аксенов. Он назвал это решение «просветлением» в умах властей США. «Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», — написал он на своей странице «Вконтакте». Решение также прокомментировал депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек. По его словам, это является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над полуостровом, передает «РИА Новости».