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США отменили запрет на полеты над Симферополем

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США разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в Симферопольском и Днепропетровском районах полетной информации, следует из сообщения Управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA). Разрешение вступает в силу с 27 октября.

«Это действие также сокращает объем запрета на полеты в РПИ Симферополя (UKFV) и Днепропетровска (UKDV), позволяя возобновить гражданские полеты США в определенных районах из-за стабилизации условий безопасности», — говорится в сообщении.

Возобновление полетов США в районе Крыма прокомментировал глава республики Сергей Аксенов. Он назвал это решение «просветлением» в умах властей США. «Это решение свидетельствует о некотором «просветлении» в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично», — написал он на своей странице «Вконтакте». Решение также прокомментировал депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек. По его словам, это является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над полуостровом, передает «РИА Новости».

Запрет на полеты в указанных районах был введен 18 июля 2014 г. в качестве реакции на сбитый самолет, летевший рейсом MH17 Malaysia Airlines. Пассажирский Boeing был сбит в Донецкой области в июле 2014 г. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. В июне 2019 г. Совместная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых – это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Россия отвергает обвинения в причастности к крушению самолета в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных