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Суд смягчил приговор экс-совладельцу «Россгосстраха» Хачатурову

Ведомости

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему вице-президенту и экс-совладельцу компании «Росгосстрах» Сергею Хачатурову с восьми до четырех лет колонии общего режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Суд переквалифицировал обвинение Хачатурова с мошенничества в особо крупном размере и присвоения средств на причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения. Наказание также смягчили экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской.

«Переквалифицировать действия Хачатурова с ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения), а также переквалифицировать его действия с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. По совокупности преступлений Хачатурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Также суд аналогичным образом переквалифицировал действия Клепальской, ранее осужденной на шесть лет колонии общего режима по обвинению в пособничестве, и снизил срок ее лишения свободы до трех лет условно с испытательным сроком четыре года.

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Кроме того, суд прекратил уголовное преследование Хачатурова и Клепальской по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) в связи с отсутствием состава преступления с признанием за ними права на реабилитацию.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего вице-президента и экс-совладельца компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова к восьми годам колонии общего режима 14 июля этого года. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств. 

Из решения суда следует, что Хачатуров виновен в растрате средств банка «ФК Открытие» и компании «РГС-активы» на сумму 5,77 млрд руб. и 2,41 млрд руб. соответственно. Суд постановил взыскать с него и Клепальской в пользу потерпевших сумму ущерба. С этой же целью ранее имущество и активы осужденных на общую сумму более 2 млрд руб. уже были арестованы. 

Хачатуров был задержан в апреле 2018 г. по обвинению в растрате. По версии следствия, за несколько месяцев до передачи контроля над «Россгосстрахом» банку «Открытие» Хачатуров и Клепальская переоформили принадлежавшие «РГС-активам» более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной Хачатурову фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 г. Через несколько мепсяцев эти акции были проданы банку «Траст». После этого следствие переквалифицировало обвинение на особо крупное мошенничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных