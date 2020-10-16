Суд смягчил приговор экс-совладельцу «Россгосстраха» Хачатурову
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему вице-президенту и экс-совладельцу компании «Росгосстрах» Сергею Хачатурову с восьми до четырех лет колонии общего режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Суд переквалифицировал обвинение Хачатурова с мошенничества в особо крупном размере и присвоения средств на причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения. Наказание также смягчили экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской.
«Переквалифицировать действия Хачатурова с ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения), а также переквалифицировать его действия с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. По совокупности преступлений Хачатурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.
Также суд аналогичным образом переквалифицировал действия Клепальской, ранее осужденной на шесть лет колонии общего режима по обвинению в пособничестве, и снизил срок ее лишения свободы до трех лет условно с испытательным сроком четыре года.
Кроме того, суд прекратил уголовное преследование Хачатурова и Клепальской по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) в связи с отсутствием состава преступления с признанием за ними права на реабилитацию.
Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего вице-президента и экс-совладельца компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова к восьми годам колонии общего режима 14 июля этого года. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств.
Из решения суда следует, что Хачатуров виновен в растрате средств банка «ФК Открытие» и компании «РГС-активы» на сумму 5,77 млрд руб. и 2,41 млрд руб. соответственно. Суд постановил взыскать с него и Клепальской в пользу потерпевших сумму ущерба. С этой же целью ранее имущество и активы осужденных на общую сумму более 2 млрд руб. уже были арестованы.
Хачатуров был задержан в апреле 2018 г. по обвинению в растрате. По версии следствия, за несколько месяцев до передачи контроля над «Россгосстрахом» банку «Открытие» Хачатуров и Клепальская переоформили принадлежавшие «РГС-активам» более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной Хачатурову фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 г. Через несколько мепсяцев эти акции были проданы банку «Траст». После этого следствие переквалифицировало обвинение на особо крупное мошенничество.