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Суд приговорил бывшего вице-президента «Росгосстраха» к 8 годам колонии

Сергея Хачатурова признали виновным в растрате и мошенничестве
Юрий Литвиненко
Гавриил Григоров / ТАСС

Бывший вице-президент и совладелец компании «Росгосстрах» Сергей Хачатуров приговорен к восьми годам колонии, передает ТАСС из Дорогомиловского суда Москвы. Он признан виновным в присвоении и растрате имущества компании с использованием служебного положения, мошенничестве и отмывании средств.

Хачатуров растратил 5,77 млрд руб. «ФК Открытие» и более 2,41 млрд руб. компании «РГС активы», указано в приговоре суда. Суд также признал бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую виновной в пособничестве, ее приговорили к шести годам колонии. Хачатуров и Клепальская должны будут солидарно возместить ущерб, более 2 млн руб. суд уже арестовал в пользу потерпевших.

Адвокат Хачатурова Алексей Мельников заявил РБК о намерении обжаловать приговор. Он заявил, что приговор Хачатурову ‒ «это пример игнорирования очевидных и установленных в процессе фактов и их неправильной правовой оценки». Мельников также заявил, что признание собственника виновным в хищении своего же имущества ‒ это «открытое оскорбление права». Адвокат Мария Благоволина подтвердила «Ведомостям» намерение обжаловать приговор: «Суд полностью проигнорировал доказательства и аргументы защиты, фактически повторив в приговоре слово в слово обвинительное заключение».

Хачатуров и Клепальская были задержаны в апреле 2018 г. Первоначально Хачатурову вменялась растрата. Позднее дело было переквалифицировано на мошенничество, в декабре 2018 г. ему было предъявлено обвинение в отмывании доходов. По версии следствия, Хачатуров похитил часть пакета акций «Росгосстраха», принадлежащих «РГС активам». Прокурор запрашивал для Хачатурова наказание в виде девяти лет колонии, для Клепальской ‒ восемь лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных