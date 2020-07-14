Суд приговорил бывшего вице-президента «Росгосстраха» к 8 годам колонии

Хачатуров и Клепальская были задержаны в апреле 2018 г. Первоначально Хачатурову вменялась растрата. Позднее дело было переквалифицировано на мошенничество, в декабре 2018 г. ему было предъявлено обвинение в отмывании доходов. По версии следствия, Хачатуров похитил часть пакета акций «Росгосстраха», принадлежащих «РГС активам». Прокурор запрашивал для Хачатурова наказание в виде девяти лет колонии, для Клепальской ‒ восемь лет лишения свободы.