Суд приговорил бывшего вице-президента «Росгосстраха» к 8 годам колонии

Суд приговорил бывшего вице-президента «Росгосстраха» к 8 годам колонииСергея Хачатурова признали виновным в растрате и мошенничестве
Бывший вице-президент и совладелец компании «Росгосстрах» Сергей Хачатуров приговорен к восьми годам колонии, передает ТАСС из Дорогомиловского суда Москвы. Он признан виновным в присвоении и растрате имущества компании с использованием служебного положения, мошенничестве и отмывании средств.
Хачатуров растратил 5,77 млрд руб. «ФК Открытие» и более 2,41 млрд руб. компании «РГС активы», указано в приговоре суда. Суд также признал бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую виновной в пособничестве, ее приговорили к шести годам колонии. Хачатуров и Клепальская должны будут солидарно возместить ущерб, более 2 млн руб. суд уже арестовал в пользу потерпевших.
Адвокат Хачатурова Алексей Мельников заявил РБК о намерении обжаловать приговор. Он заявил, что приговор Хачатурову ‒ «это пример игнорирования очевидных и установленных в процессе фактов и их неправильной правовой оценки». Мельников также заявил, что признание собственника виновным в хищении своего же имущества ‒ это «открытое оскорбление права». Адвокат Мария Благоволина подтвердила «Ведомостям» намерение обжаловать приговор: «Суд полностью проигнорировал доказательства и аргументы защиты, фактически повторив в приговоре слово в слово обвинительное заключение».
Хачатуров и Клепальская были задержаны в апреле 2018 г. Первоначально Хачатурову вменялась растрата. Позднее дело было переквалифицировано на мошенничество, в декабре 2018 г. ему было предъявлено обвинение в отмывании доходов. По версии следствия, Хачатуров похитил часть пакета акций «Росгосстраха», принадлежащих «РГС активам». Прокурор запрашивал для Хачатурова наказание в виде девяти лет колонии, для Клепальской ‒ восемь лет лишения свободы.