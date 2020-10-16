«Дочка» «Газпрома» подтвердила погашение части долга Белоруссии за газ
Белоруссия погасила часть задолженности за поставленный из России в 2020 г. газ, подтвердили ТАСС в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (дочернее предприятие «Газпрома»).
«ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 16 октября получило от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Нафтан» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле — сентябре 2020 года (ГПО «Белтопгаз») и в мае — сентябре 2020 года (ОАО «Нафтан»)», — сообщили агентству. В компании добавили, что не считают ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной.
Ранее сегодня в Минэнерго Белоруссии заявили, что страна полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 г. Чуть ранее стало известно о получении Минском первой части кредита от Москвы. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.
В начале сентября глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что между Россией и Белоруссией достигнута принципиальная договоренность по поводу погашения долга поставленный Минску газ. По его словам, белорусская сторона на тот момент начала работу над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.