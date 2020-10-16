«Дочка» «Газпрома» подтвердила погашение части долга Белоруссии за газ

Ранее сегодня в Минэнерго Белоруссии заявили, что страна полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 г. Чуть ранее стало известно о получении Минском первой части кредита от Москвы. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.