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«Дочка» «Газпрома» подтвердила погашение части долга Белоруссии за газ

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Белоруссия погасила часть задолженности за поставленный из России в 2020 г. газ, подтвердили ТАСС в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  (дочернее предприятие «Газпрома»).

«ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 16 октября получило от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Нафтан» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле — сентябре 2020 года (ГПО «Белтопгаз») и в мае — сентябре 2020 года (ОАО «Нафтан»)», — сообщили агентству. В компании добавили, что не считают ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной.

Ранее сегодня в Минэнерго Белоруссии заявили, что страна полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 г. Чуть ранее стало известно о получении Минском первой части кредита от Москвы. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.

В начале сентября глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что между Россией и Белоруссией достигнута принципиальная договоренность по поводу погашения долга поставленный Минску газ. По его словам, белорусская сторона на тот момент начала работу над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных