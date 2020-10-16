Греф прокомментировал срыв сделки «Тинькофф банка» и «Яндекса»
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с сожалением отнесся к срыву сделки между «Яндексом» и «Тинькофф-банком», пишет Forbes.
«Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — сказал Греф изданию.
Ранее управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян заявил, что каждый этап переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» сопровождался новыми требованиями со стороны основателя банка Олега Тинькова. По его словам, Тиньков пришел с предложением о сделке к гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу в июле. В тот момент «Яндекс» разделил активы со Сбербанком.
22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.