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Греф прокомментировал срыв сделки «Тинькофф банка» и «Яндекса»

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с сожалением отнесся к срыву сделки между «Яндексом» и «Тинькофф-банком», пишет Forbes. 

«Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — сказал Греф изданию.

Ранее управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян заявил, что каждый этап переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» сопровождался новыми требованиями со стороны основателя банка Олега Тинькова. По его словам, Тиньков пришел с предложением о сделке к гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу в июле. В тот момент «Яндекс» разделил активы со Сбербанком. 

22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.

Ранее по теме: Топ-менеджер «Яндекса» объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф-банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных