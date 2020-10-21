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Более 40% компаний планируют сократить штат из-за новых технологий

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43% работодателей планируют сократить штат к 2025 г. в результате внедрения цифровых технологий и автоматизации труда, сообщил РБК со ссылкой на доклад «Будущее рабочих мест 2020», подготовленный Всемирным экономическим форумом.

По данным исследования, проведенного ВЭФ, автоматизация труда приведет к исчезновению 85 млн рабочих мет, однако появятся 97 млн более адаптированных к «новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами». Несмотря на превышение числа новых рабочих мест над количеством сокращенных, темпы прироста замедлятся, отмечают авторы. Среди проблем на пути внедрения новых технологий в докладе названы пробелы в навыках на местных рынках труда, дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства.

Авторы исследования отметили, к 2025 году более 70% работников нужно будет приобрести новые навыки или пройти повышение квалификации. Заниматься этим готовы 42% сотрудников, говорится в докладе. По мнению авторов, в будущем самыми востребованными навыками работников будут критическое мышление и способность к анализу, умение решать проблемы, самоорганизация, способность к активному обучению, психологическая устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных