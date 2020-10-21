Более 40% компаний планируют сократить штат из-за новых технологий

По данным исследования, проведенного ВЭФ, автоматизация труда приведет к исчезновению 85 млн рабочих мет, однако появятся 97 млн более адаптированных к «новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами». Несмотря на превышение числа новых рабочих мест над количеством сокращенных, темпы прироста замедлятся, отмечают авторы. Среди проблем на пути внедрения новых технологий в докладе названы пробелы в навыках на местных рынках труда, дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства.