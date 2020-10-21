«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов по России
«Аэрофлот» отменяет плату за переоформление авиабилетов экономического класса по направлениям внутри России, которые куплены с 16 октября, сообщает пресс-служба компании.
«Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 г., с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 г. включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что внесение изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета. При этом обратиться необходимо не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в билете.