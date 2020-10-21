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«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов по России

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«Аэрофлот» отменяет плату за переоформление авиабилетов экономического класса по направлениям внутри России, которые куплены с 16 октября, сообщает пресс-служба компании.

«Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 г., с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 г. включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внесение изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета. При этом обратиться необходимо не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в билете. 

В июне «Аэрофлот» уже отменял сбор за переоформление внутрироссийских авиабилетов, купленных со 2 по 30 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных