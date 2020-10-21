ФАС признала виновным Tele2 в незаконном повышении цен на связь

О возбуждении дела в отношении оператора сообщалось 15 июля. Согласно подсчетам регулятора, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% для более чем 11 млн абонентов Tele2. С 12 мая Tele2, по заявлению ФАС, добавила от 20 до 100 руб. к стоимости услуг связи. В антимонопольной службе отмечали, что компания не предъявляла ФАС экономического обоснования повышения цен.