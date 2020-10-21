ФАС признала виновным Tele2 в незаконном повышении цен на связь
ФАС России нашла в действиях оператора Tele2 компании «Т2 Мобайл» нарушение антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила тарифы на связь в мае в нескольких тарифных планах, теперь ей придется вернуть их на уровни до повышения, говорится в сообщении ведомства.
«ФАС России выдала предупреждение. Согласно ему компании надлежало вернуть тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 г. в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оператор не исполнил выданное ФАС предупреждение, поэтому ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения компанией закона о защите конкуренции. В ходе рассмотрения дела ФАС постановила, что оператор связи установил монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.
О возбуждении дела в отношении оператора сообщалось 15 июля. Согласно подсчетам регулятора, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% для более чем 11 млн абонентов Tele2. С 12 мая Tele2, по заявлению ФАС, добавила от 20 до 100 руб. к стоимости услуг связи. В антимонопольной службе отмечали, что компания не предъявляла ФАС экономического обоснования повышения цен.