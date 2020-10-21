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ФАС признала виновным Tele2 в незаконном повышении цен на связь

Ведомости

ФАС России нашла в действиях оператора Tele2 компании «Т2 Мобайл» нарушение антимонопольного законодательства, компания необоснованно повысила тарифы на связь в мае в нескольких тарифных планах, теперь ей придется вернуть их на уровни до повышения, говорится в сообщении ведомства.

«ФАС России выдала предупреждение. Согласно ему компании надлежало вернуть тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 г. в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор не исполнил выданное ФАС предупреждение, поэтому ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения компанией закона о защите конкуренции. В ходе рассмотрения дела ФАС постановила, что оператор связи установил монопольно высокие цены на услуги подвижной радиотелефонной связи, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

О возбуждении дела в отношении оператора сообщалось 15 июля. Согласно подсчетам регулятора, стоимость услуг связи выросла в среднем на 10% для более чем 11 млн абонентов Tele2. С 12 мая Tele2, по заявлению ФАС, добавила от 20 до 100 руб. к стоимости услуг связи. В антимонопольной службе отмечали, что компания не предъявляла ФАС экономического обоснования повышения цен.

Ранее по теме: ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения цен во время пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных