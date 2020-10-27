Потери глобальной отрасли туризма на фоне пандемии оценили в $730 млрд
Потери международной отрасли туризма за первые восемь месяцев 2020 г. составили $730 млрд, говорится в сообщении Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В организации отметили, что это более чем в восемь раз превышает потери, которые отрасль понесла на фоне глобального и экономического кризиса 2009 г.
По данным организации, за период с января по август число международных прибытий снизилось на 70%. В самые загруженные месяцы: июль и август — падение числа прибытий составило 81% и 79% соответственно. Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что такой спад имеет драматические социальные и экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и организаций. «Это подчеркивает настоятельную необходимость безопасного возобновления туризма, своевременного и скоординированного», — отметил Пололикашвили.
В организации рассказали, что за первые восемь месяцев 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе число прибывших снизилось на 79%, в Африке и на Ближнем Востоке — на 69%, в Европе — на 68%, в Америке — на 65%.
Во всемирной туристской организации отметили, что спрос на трансгпраничные поездки остается низким из-за неопределенности ситуации с коронавирусом и низкого уровня доверия. Группа экспертов ЮНВОТ ожидает, что спрос на международный туризм восстановится к III кварталу 2021 года, однако 20% аналитиков прогнозируют восстановление уже в 2022 году.
Главным барьером для востановления международного туризма ЮНВТО назвала ограничение на поездки, а также медленное сдерживание вируса и низкое доверие потребителей. «Отсутствие скоординированных мер реагирования между странами для обеспечения согласованных протоколов и согласованных ограничений, а также ухудшение экономической конъюнктуры также были определены экспертами в качестве важных препятствий для восстановления экономики», — говорится в сообщении.