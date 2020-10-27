Потери глобальной отрасли туризма на фоне пандемии оценили в $730 млрд

Потери международной отрасли туризма за первые восемь месяцев 2020 г. составили $730 млрд, говорится в сообщении Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В организации отметили, что это более чем в восемь раз превышает потери, которые отрасль понесла на фоне глобального и экономического кризиса 2009 г.