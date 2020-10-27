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Потери глобальной отрасли туризма на фоне пандемии оценили в $730 млрд

Ведомости

Потери международной отрасли туризма за первые восемь месяцев 2020 г. составили $730 млрд, говорится в сообщении Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В организации отметили, что это более чем в восемь раз превышает потери, которые отрасль понесла на фоне глобального и экономического кризиса 2009 г.

По данным организации, за период с января по август число международных прибытий снизилось на 70%. В самые загруженные месяцы: июль и август — падение числа прибытий составило 81% и 79% соответственно. Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что такой спад имеет драматические социальные и экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и организаций. «Это подчеркивает настоятельную необходимость безопасного возобновления туризма, своевременного и скоординированного», — отметил Пололикашвили.

В организации рассказали, что за первые восемь месяцев 2020 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе число прибывших снизилось на 79%, в Африке и на Ближнем Востоке — на 69%, в Европе — на 68%, в Америке — на 65%. 

Во всемирной туристской организации отметили, что спрос на трансгпраничные поездки остается низким из-за неопределенности ситуации с коронавирусом и низкого уровня доверия. Группа экспертов ЮНВОТ ожидает, что спрос на международный туризм восстановится к III кварталу 2021 года, однако 20% аналитиков прогнозируют восстановление уже в 2022 году. 

Главным барьером для востановления международного туризма ЮНВТО назвала ограничение на поездки, а также медленное сдерживание вируса и низкое доверие потребителей. «Отсутствие скоординированных мер реагирования между странами для обеспечения согласованных протоколов и согласованных ограничений, а также ухудшение экономической конъюнктуры также были определены экспертами в качестве важных препятствий для восстановления экономики», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных