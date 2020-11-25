Минпромторг предложил альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах
Минпромторг направил региональным властям письмо с рекомендациями по организации работы фудкортов в торговых центрах, сообщил РБК со ссылкой на документ. Подлинность письма подтвердили источник в администрации одного из регионов и собеседники издания в розничной компании и на рынке торговой недвижимости.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил через пресс-службу, что рекомендации министерства были направлены в регионы для ознакомления. Их можно использовать, если власти рассматривают вопрос ограничения работы общепита в торговых центрах.
Министерство предлагает вместо закрытия фудкортов ввести следующие правила их работы:
Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Клиенты смогут сделать заказ и получить его через сотрудника общепита, как в кафе, или электронно. Оплачивать заказы предлагается только безналичным способом.
Для каждого заведения на фудкорте должна быть выделена отдельная посадочная зона. Расстояние между зонами заведений и столиками в одной зоне должно быть не меньше 1,5 м.
На каждого посетителя фудкорта должно приходиться 4 кв. м. При заполнении фудкорта до порогового значения нужно приостановить доступ клиентов на него.
Минпромторг предлагает запретить развлекательные мероприятия на фудкортах, чтобы снизить их посещаемость. Также в таких зонах должна быть постоянная подача свежего воздуха.
Каждое кафе должно установить прозрачные защитные экраны с окнами для оформления и выдачи заказа. Столики и подносы нужно обрабатывать антисептиком после каждого посетителя, у каждого заведения должны стоять диспансеры с антисептиками для рук.
По данным Минпромторга, трафик посетителей на фудкортах в среднем по стране сократился на 30-40% в годовом выражении. По данным Российского союза торговых центров (РСТЦ), фудкорты сейчас не работают в восьми регионах России: В Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, в Татарстане и Чувашии.