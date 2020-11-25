Минпромторг предложил альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах

По данным Минпромторга, трафик посетителей на фудкортах в среднем по стране сократился на 30-40% в годовом выражении. По данным Российского союза торговых центров (РСТЦ), фудкорты сейчас не работают в восьми регионах России: В Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, в Татарстане и Чувашии.