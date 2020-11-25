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Минпромторг предложил альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах

Ведомости

Минпромторг направил региональным властям письмо с рекомендациями по организации работы фудкортов в торговых центрах, сообщил РБК со ссылкой на документ. Подлинность письма подтвердили источник в администрации одного из регионов и собеседники издания в розничной компании и на рынке торговой недвижимости.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил через пресс-службу, что рекомендации министерства были направлены в регионы для ознакомления. Их можно использовать, если власти рассматривают вопрос ограничения работы общепита в торговых центрах. 

Министерство предлагает вместо закрытия фудкортов ввести следующие правила их работы:

  • Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Клиенты смогут сделать заказ и получить его через сотрудника общепита, как в кафе, или электронно. Оплачивать заказы предлагается только безналичным способом. 

  • Для каждого заведения на фудкорте должна быть выделена отдельная посадочная зона. Расстояние между зонами заведений и столиками в одной зоне должно быть не меньше 1,5 м.

  • На каждого посетителя фудкорта должно приходиться 4 кв. м. При заполнении фудкорта до порогового значения нужно приостановить доступ клиентов на него. 

  • Минпромторг предлагает запретить развлекательные мероприятия на фудкортах, чтобы снизить их посещаемость. Также в таких зонах должна быть постоянная подача свежего воздуха. 

  • Каждое кафе должно установить прозрачные защитные экраны с окнами для оформления и выдачи заказа. Столики и подносы нужно обрабатывать антисептиком после каждого посетителя, у каждого заведения должны стоять диспансеры с антисептиками для рук. 

По данным Минпромторга, трафик посетителей на фудкортах в среднем по стране сократился на 30-40% в годовом выражении. По данным Российского союза торговых центров (РСТЦ), фудкорты сейчас не работают в восьми регионах России: В Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, в Татарстане и Чувашии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных