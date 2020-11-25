Посол России заявил о праве Москвы получить скидку на белорусские товары

«Если одна сторона запрашивает "скидочку" (в цене на газ — Ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — сказал он журналистам. По словам посла, глубина взаимодействия двух стран зависит от того, насколько Минск готов к совместным шагам в поддержку «союзного строительства».