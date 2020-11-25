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Посол России заявил о праве Москвы получить скидку на белорусские товары

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В случае, если Белоруссия запрашивает скидку на поставки российского природного газа в 2021 г., то Москва также вправе рассчитывать на аналогичные условия по тем или иным группам белорусских товаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

«Если одна сторона запрашивает "скидочку" (в цене на газ — Ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — сказал он журналистам. По словам посла, глубина взаимодействия двух стран зависит от того, насколько Минск готов к совместным шагам в поддержку «союзного строительства». 

«Значимо, что белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», — добавил Мезенцев.

11 ноября «Газпром» и Белоруссия полностью урегулировали вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа. До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер называл отсутствие долга условием для начала переговоров о поставках газа в следующем году.

Ранее по теме: «Газпром» и Белоруссия урегулировали газовые долги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных