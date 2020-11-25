Посол России заявил о праве Москвы получить скидку на белорусские товары
В случае, если Белоруссия запрашивает скидку на поставки российского природного газа в 2021 г., то Москва также вправе рассчитывать на аналогичные условия по тем или иным группам белорусских товаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
«Если одна сторона запрашивает "скидочку" (в цене на газ — Ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — сказал он журналистам. По словам посла, глубина взаимодействия двух стран зависит от того, насколько Минск готов к совместным шагам в поддержку «союзного строительства».
«Значимо, что белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», — добавил Мезенцев.
11 ноября «Газпром» и Белоруссия полностью урегулировали вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа. До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер называл отсутствие долга условием для начала переговоров о поставках газа в следующем году.