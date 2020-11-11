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«Газпром» и Белоруссия урегулировали газовые долги

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«Газпром» и Белоруссия полностью урегулировали вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа, сообщает пресс-служба российской компании по итогам переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы Минэнерго республики Виктора Каранкевича.

«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», — сообщает «Газпром».

Кроме того, стороны запустили переговоры о поставках российского газа в Белоруссию в следующем году. «Были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — добавили в компании.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.

В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов рассматривать вопрос заключения соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ завышенной.

Ранее по теме: «Дочка» «Газпрома» подтвердила погашение части долга Белоруссии за газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных