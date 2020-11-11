«Газпром» и Белоруссия урегулировали газовые долги

В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов рассматривать вопрос заключения соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ завышенной.