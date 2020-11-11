«Газпром» и Белоруссия урегулировали газовые долги
«Газпром» и Белоруссия полностью урегулировали вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа, сообщает пресс-служба российской компании по итогам переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы Минэнерго республики Виктора Каранкевича.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», — сообщает «Газпром».
Кроме того, стороны запустили переговоры о поставках российского газа в Белоруссию в следующем году. «Были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — добавили в компании.
Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.
В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов рассматривать вопрос заключения соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ завышенной.