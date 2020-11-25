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Группа «Аэрофлот» сократила перевозки пассажиров на 50% с начала года

Ведомости

Группа «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Аврора» за 10 месяцев 2020 г. перевезла 25,8 млн пассажиров, что на 50,3% ниже показателя за аналогичный период 2019 г. При это за тот же период «Аэрофлот» перевез 12,7 млн пассажиров, или на 59,8% меньше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании.

«За десять месяцев 2020 г. группа «Аэрофлот» перевезла 25,8 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 г. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 12,7 млн пассажиров, на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении. При этом пассажирооборот группы снизился на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а пассажирооборот компании снизился на 63,7%.

Кроме того, компания приводит данные по занятости пассажирских кресел: по группе «Аэрофлот» процент занятости снизился на 9 п.п. по сравнению с показателем 2019 г. и составил 73,8%, у компании этот показатель снизился на 13,1 п.п., до 67,1%.

Ранее правительство выделило 3 млрд руб. дополнительных субсидий на поддержку авиаотрасли в период пандемии. Как сообщали «Ведомости», авиакомпании пока не дождались приказа Росавиации об утверждении перечня перевозчиков, которые могут претендовать на эти средства. Отмечалось, что эти деньги должны быть распределены между эксплуатантами российской авиатехники – в основном самолетов Sukhoi Superjet 100. В парке «Аэрофлота» также есть SSJ-100, перевозчик выполняет на них рейсы из Шереметьево.

Ранее по теме: 3 млрд рублей на поддержку авиасообщения зависли на согласованиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных