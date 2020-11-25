Группа «Аэрофлот» сократила перевозки пассажиров на 50% с начала года

«За десять месяцев 2020 г. группа «Аэрофлот» перевезла 25,8 млн пассажиров, что на 50,3% ниже результата аналогичного периода 2019 г. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 12,7 млн пассажиров, на 59,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении. При этом пассажирооборот группы снизился на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а пассажирооборот компании снизился на 63,7%.