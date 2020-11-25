Власти Южной Кореи оштрафовали Facebook на $6 млн за передачу личных данных
Комиссия установила, что компания «в течение шести лет предоставляла личную информации другим бизнес-операторам без согласия сторон». «Комитет по защите личной информации 25 ноября наложил штраф в размере 6,7 млрд вон ($6,7 млн) на Facebook и подал жалобу в следственное агентство», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это первая подобная санкция в истории страны в отношении иностранной технологической компании.
Агентство Yonhap уточняет со ссылкой на руководство комиссии, что Facebook с 2012 по 2018 год передал своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей. Когда пользователи входили в сервисы, принадлежащие другим компаниям, используя свои учетные записи Facebook, личная информация их друзей в Facebook также передавалась таким поставщикам услуг без их согласия.
В июле 2019 г. власти США обязали Facebook уплатить рекордный штраф в $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей. Компания обязалась также пересмотреть свою политику работы с персональными данными пользователей и ограничить полномочия основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга. Штраф, который заплатил Facebook, составляет примерно 9% от выручки компании за 2018 г.