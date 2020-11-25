Власти Южной Кореи оштрафовали Facebook на $6 млн за передачу личных данных

Агентство Yonhap уточняет со ссылкой на руководство комиссии, что Facebook с 2012 по 2018 год передал своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей. Когда пользователи входили в сервисы, принадлежащие другим компаниям, используя свои учетные записи Facebook, личная информация их друзей в Facebook также передавалась таким поставщикам услуг без их согласия.