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Власти Южной Кореи оштрафовали Facebook на $6 млн за передачу личных данных

Ведомости

Комиссия по защите личной информации Южной Кореи оштрафовала Facebook на $6,7 млн за нарушение закона о защите персональных данных, говорится в сообщении ведомства.

Комиссия установила, что компания «в течение шести лет предоставляла личную информации другим бизнес-операторам без согласия сторон». «Комитет по защите личной информации 25 ноября наложил штраф в размере 6,7 млрд вон ($6,7 млн) на Facebook и подал жалобу в следственное агентство», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это первая подобная санкция в истории страны в отношении иностранной технологической компании.

Агентство Yonhap уточняет со ссылкой на руководство комиссии, что Facebook с 2012 по 2018 год передал своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей. Когда пользователи входили в сервисы, принадлежащие другим компаниям, используя свои учетные записи Facebook, личная информация их друзей в Facebook также передавалась таким поставщикам услуг без их согласия.

В июле 2019 г. власти США обязали Facebook уплатить рекордный штраф в $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей. Компания обязалась также пересмотреть свою политику работы с персональными данными пользователей и ограничить полномочия основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга. Штраф, который заплатил Facebook, составляет примерно 9% от выручки компании за 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных