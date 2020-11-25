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«Газпром» прокомментировал сообщения о проблемах с сербской частью «Турецкого потока»

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Ввод компрессорной станции в Сербии не предполагался в 2020 г., в связи с этим говорить об изменении сроков запуска сербской ветки «Турецкого потока» неверно, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Обращаю внимание, что, согласно планам сербской стороны, ввод компрессорной станции в Сербии в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно», — цитирует ТАСС Куприянова.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что запуск сербского участка газопровода «Турецкий поток» могут отложить как минимум до весны следующего года.

«Турецкий поток» — новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 г. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку». 8 января было объявлено о вводе в эксплуатацию газопровода. Проект оценен в примерно $7 млрд.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных