«Газпром» прокомментировал сообщения о проблемах с сербской частью «Турецкого потока»

«Турецкий поток» — новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 г. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку». 8 января было объявлено о вводе в эксплуатацию газопровода. Проект оценен в примерно $7 млрд.