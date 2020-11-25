«Газпром» прокомментировал сообщения о проблемах с сербской частью «Турецкого потока»
Ввод компрессорной станции в Сербии не предполагался в 2020 г., в связи с этим говорить об изменении сроков запуска сербской ветки «Турецкого потока» неверно, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Обращаю внимание, что, согласно планам сербской стороны, ввод компрессорной станции в Сербии в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно», — цитирует ТАСС Куприянова.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что запуск сербского участка газопровода «Турецкий поток» могут отложить как минимум до весны следующего года.
«Турецкий поток» — новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 г. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку». 8 января было объявлено о вводе в эксплуатацию газопровода. Проект оценен в примерно $7 млрд.