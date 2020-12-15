Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туротрасли на зиму
Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации по работе туристической отрасли зимой в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработали рекомендации для туристической отрасли», — сказал Чернышенко. Он рекомендовал россиянам при планировании отдыха учитывать информацию об ограничениях в разных регионах.
Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы гостиниц, санаторно-курортных и летних оздоровительных учреждений, аквапарков, пляжей. В ноябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать рекомендации по работе бизнеса в условиях пандемии обязательными для исполнения. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.
Позже Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить и утвердить правила организации работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса на основе действующих рекомендаций.