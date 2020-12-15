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Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туротрасли на зиму

Ведомости

Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации по работе туристической отрасли зимой в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработали рекомендации для туристической отрасли», — сказал Чернышенко. Он рекомендовал россиянам при планировании отдыха учитывать информацию об ограничениях в разных регионах.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы гостиниц, санаторно-курортных и летних оздоровительных учреждений, аквапарков, пляжей. В ноябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать рекомендации по работе бизнеса в условиях пандемии обязательными для исполнения. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.

Позже Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить и утвердить правила организации работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса на основе действующих рекомендаций.

Ранее по теме: Мишустин поручил утвердить правила работы бизнеса в условиях пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных