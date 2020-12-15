Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туротрасли на зиму

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы гостиниц, санаторно-курортных и летних оздоровительных учреждений, аквапарков, пляжей. В ноябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать рекомендации по работе бизнеса в условиях пандемии обязательными для исполнения. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.