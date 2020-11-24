Мишустин поручил утвердить правила работы бизнеса в условиях пандемии

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.