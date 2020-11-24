Мишустин поручил утвердить правила работы бизнеса в условиях пандемии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить и утвердить правила организации работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса на основе действующих рекомендаций, сообщила пресс-служба правительства.
«До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Правила будут обязательными для исполнения в отличие от действующих рекомендаций.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.
Глава ведомства подчеркнула, что максимальная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией фиксируется у лиц трудоспособного возраста и преимущественно работающих.