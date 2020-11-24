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Мишустин поручил утвердить правила работы бизнеса в условиях пандемии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить и утвердить правила организации работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса на основе действующих рекомендаций, сообщила пресс-служба правительства.

«До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Правила будут обязательными для исполнения в отличие от действующих рекомендаций. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.  

Глава ведомства подчеркнула, что максимальная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией фиксируется у лиц трудоспособного возраста и преимущественно работающих.

Ранее по теме: Попова призвала сделать обязательными рекомендации бизнесу по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных