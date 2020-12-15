В РФПИ опровергли поставки вакцины «Спутник V» в Северную Корею

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. В РФПИ заявили, что препарат на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. в целом эффективность вакцины составила 91,4%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 тыс. добровольцев. Ни у кого из них, по данным РФПИ, не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений».