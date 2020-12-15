В РФПИ опровергли поставки вакцины «Спутник V» в Северную Корею
Северная Кореей не закупала у России вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины Спутник V и не заключали никаких контрактов», — сообщил представитель РФПИ.
Ранее японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что Пхеньян закупил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По сведениям издания, вакцину уже ввели некоторым представителям правящей Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы согласен получить инъекцию только после того, как убедится в ее безопасности и эффективности.
Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Казахстаном (там изготовление препарата запустят первым, до конца года), Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистана. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. В РФПИ заявили, что препарат на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом. в целом эффективность вакцины составила 91,4%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 тыс. добровольцев. Ни у кого из них, по данным РФПИ, не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений».