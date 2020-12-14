Эффективность «Спутник V» против тяжелых форм коронавируса оценили в 100%
Российская вакцина «Спутник V» от центра им. Гамалеи на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — следует из пресс-релиза фонда.
В целом эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, отметили в РФПИ. Так, через 21 день после получения первого компонента препарата, который вводится в два этапа, 16 добровольцев из 17 032 заразились коронавирусом. При этом из 5682 участников испытаний, получивших плацебо, COVID-19 подтвердился у 62.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 000 добровольцев. Ни у кого из них не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений», отметили в РФПИ. При этом у части вакцинированных выявили кратковременные нежелательные явления после прививки — боли в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место по количеству заболевших COVID-19. За время пандемии их число достигло 2 681 256, следует из статистики оперштаба на 14 декабря. Из них 2 124 797 выздоровели, 47 391 скончались. В активной стадии болезни находятся 509 068 жителей страны.