Эффективность «Спутник V» против тяжелых форм коронавируса оценили в 100%

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 000 добровольцев. Ни у кого из них не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений», отметили в РФПИ. При этом у части вакцинированных выявили кратковременные нежелательные явления после прививки — боли в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль.