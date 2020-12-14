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Эффективность «Спутник V» против тяжелых форм коронавируса оценили в 100%

Ведомости

Российская вакцина «Спутник V» от центра им. Гамалеи на 100% защищает от тяжелой формы заболевания коронавирусом, говорится в имеющемся в распоряжении «Ведомостей» сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», — следует из пресс-релиза фонда.

В целом эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, отметили в РФПИ. Так, через 21 день после получения первого компонента препарата, который вводится в два этапа, 16 добровольцев из 17 032 заразились коронавирусом. При этом из 5682 участников испытаний, получивших плацебо, COVID-19 подтвердился у 62.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. К 14 декабря вакцинацию в ходе клинических исследований прошли более 26 000 добровольцев. Ни у кого из них не обнаружили «непредвиденных нежелательных явлений», отметили в РФПИ. При этом у части вакцинированных выявили кратковременные нежелательные явления после прививки — боли в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место по количеству заболевших COVID-19. За время пандемии их число достигло 2 681 256, следует из статистики оперштаба на 14 декабря. Из них 2 124 797 выздоровели, 47 391 скончались. В активной стадии болезни находятся 509 068 жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных