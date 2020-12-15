«Роснефть» открыла третье месторождение в Карском море
«Компания "Роснефть" открыла новое арктическое газовое месторождение с суммарными запасами в 514 млрд куб. м газа и 53 млн т. конденсата по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море», — следует из сообщения. Отмечается, что, согласно классификации запасов, месторождение относится к категории уникальных.
Ранее в ходе бурения на структуре Викуловская на участке Восточно-Приновоземельский-1 «Роснефть» открыла уникальное месторождение с запасами газа в 800 млрд куб. м. Оно получило свое название в честь Маршала Жукова.
Самостоятельное бурение в Карском море «Роснефть» начала в июле этого года, о чем в августе доложил президенту России Владимиру Путину директор компании Игорь Сечин. По словам последнего, суммарные запасы скважин Викуловская и Рагозинская на Восточно-Приновоземельских лицензионных участках 1 и 2 составляет почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.
На данный момент в Карском море сформирован нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб. м газа и около 200 млн т нефти и конденсата, отмечается в сообщении «Роснефти». В целом же на трех Восточно-Приновоземельских участках моря обнаружено более 30 перспективных структур.