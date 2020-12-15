«Роснефть» открыла третье месторождение в Карском море

Самостоятельное бурение в Карском море «Роснефть» начала в июле этого года, о чем в августе доложил президенту России Владимиру Путину директор компании Игорь Сечин. По словам последнего, суммарные запасы скважин Викуловская и Рагозинская на Восточно-Приновоземельских лицензионных участках 1 и 2 составляет почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.