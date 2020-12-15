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«Роснефть» открыла третье месторождение в Карском море

Ведомости

«Роснефть» открыла в Красном море третье газовое месторождение, которое было постановлено на государственный учет и получило имя Маршала Рокоссовского. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Компания "Роснефть" открыла новое арктическое газовое месторождение с суммарными запасами в 514 млрд куб. м газа и 53 млн т. конденсата по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море», — следует из сообщения. Отмечается, что, согласно классификации запасов, месторождение относится к категории уникальных.

Ранее в ходе бурения на структуре Викуловская на участке Восточно-Приновоземельский-1 «Роснефть» открыла уникальное месторождение с запасами газа в 800 млрд куб. м. Оно получило свое название в честь Маршала Жукова.

Самостоятельное бурение в Карском море «Роснефть» начала в июле этого года, о чем в августе доложил президенту России Владимиру Путину директор компании Игорь Сечин. По словам последнего, суммарные запасы скважин Викуловская и Рагозинская на Восточно-Приновоземельских лицензионных участках 1 и 2 составляет почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.

На данный момент в Карском море сформирован нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб. м газа и около 200 млн т нефти и конденсата, отмечается в сообщении «Роснефти». В целом же на трех Восточно-Приновоземельских участках моря обнаружено более 30 перспективных структур. 

Ранее по теме: «Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных