Сервисы «Яндекса» продлили работу фонда поддержки водителей и курьеров

Финансовую помощь от фонда могут получить курьеры и водители, заразившиеся коронавирусом или находящиеся на карантине после контактов с заболевшими. Дополнительные деньги выделяются на закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты. Кроме того, для водителей организованы пункты медосмотра и более 150 пунктов дезинфекции автомобилей.