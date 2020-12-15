Сервисы «Яндекса» продлили работу фонда поддержки водителей и курьеров
«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда и «Яндекс.Лавка» продлевают до конца 2021 г. действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, сформированного в марте этого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Показатели заболеваемости по-прежнему высокие, и мы понимаем, как важна будет помощь партнерам в 2021 г.», — пояснили в «Яндексе».
Финансовую помощь от фонда могут получить курьеры и водители, заразившиеся коронавирусом или находящиеся на карантине после контактов с заболевшими. Дополнительные деньги выделяются на закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты. Кроме того, для водителей организованы пункты медосмотра и более 150 пунктов дезинфекции автомобилей.
Общий объем средств, выделенных сервисами «Яндекса» на борьбу с распространением коронавируса и поддержку курьеров и водителей, составил 600 млн руб., уточнили в пресс-службе. Отмечается, что такая же программа действует в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове.