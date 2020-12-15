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Сервисы «Яндекса» продлили работу фонда поддержки водителей и курьеров

Ведомости

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда и «Яндекс.Лавка» продлевают до конца 2021 г. действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, сформированного в марте этого года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Показатели заболеваемости по-прежнему высокие, и мы понимаем, как важна будет помощь партнерам в 2021 г.», — пояснили в «Яндексе».

Финансовую помощь от фонда могут получить курьеры и водители, заразившиеся коронавирусом или находящиеся на карантине после контактов с заболевшими. Дополнительные деньги выделяются на закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты. Кроме того, для водителей организованы пункты медосмотра и более 150 пунктов дезинфекции автомобилей. 

Общий объем средств, выделенных сервисами «Яндекса» на борьбу с распространением коронавируса и поддержку курьеров и водителей, составил 600 млн руб., уточнили в пресс-службе. Отмечается, что такая же программа действует в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове. 

Ранее по теме: Сервисы «Яндекса» сформируют фонд поддержки водителей и курьеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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