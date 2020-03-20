Сервисы «Яндекса» сформируют фонд поддержки водителей и курьеров

Чтобы повысить доступность сервиса для всех, кто захочет остаться дома и покупать продукты онлайн, «Яндекс.Лавка» отменила эксперименты с платной доставкой. Кроме того, в «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Такси» нет наличного расчета и все заказы доставляются бесконтактно: курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров. В ближайшее время «Яндекс.Такси» начнет доставлять безрецептурные лекарства из крупнейших аптечных сетей.