Сервисы «Яндекса» сформируют фонд поддержки водителей и курьеров
Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус, и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными. В настоящее время компания прорабатывает механизмы реализации программы, все детали будут опубликованы в официальных ресурсах компании в ближайшие дни.
Из-за коронавируса сервисы «Яндекса» изменят порядок работы. Например, в «Яндекс.Такси» организовали пункты дезинфекции автомобилей партнеров перевозчиков. Для водителей есть бесплатная самодиагностика в пунктах телемедицинского контроля.
Чтобы повысить доступность сервиса для всех, кто захочет остаться дома и покупать продукты онлайн, «Яндекс.Лавка» отменила эксперименты с платной доставкой. Кроме того, в «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Такси» нет наличного расчета и все заказы доставляются бесконтактно: курьер кладет заказ на термосумку и отходит на расстояние нескольких метров. В ближайшее время «Яндекс.Такси» начнет доставлять безрецептурные лекарства из крупнейших аптечных сетей.
По данным на 20 марта, в России выявлены 199 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве – 98. Летальных исходов не зарегистрировано. Ранее на фоне новостей о рисках распространения вируса в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания.