«Яндекс» и Mail.ru объединятся с инвесторами для борьбы с коронавирусом

«Яндекс» заявил, что готов задействовать свои информационные ресурсы для того, чтобы люди превентивно проходили тесты и узнавали, заражены ли они коронавирусом. Компания отметила, что готова предоставить для этих целей главную страницу «Яндекса», мобильное приложение, а также логистическую структуру сервисов «Яндекс.Такси» и «Драйв» и служб доставки «Яндекс.Лавка» и «Еда». Mail.ru Group также заявила «Ведомостям», что готова задействовать как онлайн-ресурсы, так и сервисы транспорта и доставки.