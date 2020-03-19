«Яндекс» и Mail.ru объединятся с инвесторами для борьбы с коронавирусом
Технологические компании «Яндекс» и Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом. Они будут совместно продвигать новую российско-японскую методику тестирования на коронавирус. Альянс был представлен на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
Ранее РФПИ сообщил, что инвестировал в компанию «Медпромресурс», которая получила одобрение Росздравнадзора на применение российско-японской тест-системы на территории страны. РСПП также предложил изменить нормативные акты, чтобы проводить оперативное тестирование населения, Мишустин поддержал изменения. Сообщения правительства и РСПП не уточняют, какие именно изменения предлагалось провести.
Тест-система, которую будет продвигать «Медпромресурс», использует метод изотермальной молекулярной диагностики, сейчас тесты на коронавирус в России используют метод полимеразной цепной реакции. Члены альянса утверждают, что новая методика сокращает время, требуемое для анализа, с 2 часов до 30 минут. Методика также позволит делать анализы с помощью портативных лабораторий. Пилотную программу тестирования планируется опробовать в апреле на предприятиях, входящих в РСПП.
«Яндекс» заявил, что готов задействовать свои информационные ресурсы для того, чтобы люди превентивно проходили тесты и узнавали, заражены ли они коронавирусом. Компания отметила, что готова предоставить для этих целей главную страницу «Яндекса», мобильное приложение, а также логистическую структуру сервисов «Яндекс.Такси» и «Драйв» и служб доставки «Яндекс.Лавка» и «Еда». Mail.ru Group также заявила «Ведомостям», что готова задействовать как онлайн-ресурсы, так и сервисы транспорта и доставки.
«Яндекс» уже использует поисковый сервис, чтобы информировать людей о распространении коронавируса. В частности, пользователям из Москвы предлагается подписаться на канал оперативного штаба, а запрос по слову «коронавирус» выдает карточку с наиболее важными данными. Mail.ru отображает счетчик заболевших рядом с виджетом погоды, а принадлежащая ей социальная сеть «В контакте» запустила ленту с новостями о коронавирусе.
Государства уже заявляли о партнерстве с частными компаниями для борьбы с коронавирусом. 13 марта, когда президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации, он отмечал, что компания Roche экстренно получила разрешение на выпуск тест-систем. Также Трамп говорил, что Google создаст сайт для желающих подтвердить симптомы и найти ближайшую лабораторию для тестирования. Сейчас сервис, разработанный компанией Verily (вместе с Google принадлежит компании Alphabet), доступен в тестовом режиме для жителей отдельных округов Калифорнии.
Коронавирус нового типа зафиксирован более чем у 207 000 человек по всему миру, 8648 больных скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Общее число заболевших в России составляет 199 человек. 98 случаев зафиксировано в Москве, одна из пациенток с коронавирусом скончалась из-за отрыва тромба.