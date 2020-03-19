РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус

Иностранные партнеры РФПИ уже заинтересовались покупкой диагностической системы, приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, речь идет о партнерах из Саудовской Аравии, ОАЭ и Австрии. Компания получила предварительные заявки на покупку более 500 000 тестов, уточнил он. Сейчас РФПИ ожидает одобрения на использование тестов со стороны регулирующих органов в Европе и на Ближнем Востоке, добавил Дмитриев.