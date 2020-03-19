РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
На данный момент «Медпромресурс» занимается организацией производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Российско-японская диагностическая система будет использоваться как в России, так и за ее пределами.
Иностранные партнеры РФПИ уже заинтересовались покупкой диагностической системы, приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, речь идет о партнерах из Саудовской Аравии, ОАЭ и Австрии. Компания получила предварительные заявки на покупку более 500 000 тестов, уточнил он. Сейчас РФПИ ожидает одобрения на использование тестов со стороны регулирующих органов в Европе и на Ближнем Востоке, добавил Дмитриев.
Как отмечается в пресс-релизе, «Медпромресурс» была создана для продвижения российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса. РФПИ владеет этой компанией наряду с партнерами: японской К.R. Mirai Genomics , российскими «Генетическими технологиями» ( две трети принадлежит А.Ю. Козлов и одна треть ООО УК «Эвокорп» (бенефициар М.В. Викторов).